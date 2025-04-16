Правительство Литвы ввело новые ограничения на пересечение границы с Беларусью
- 16.04.2025, 16:32
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Решение может повлиять на очереди на КПП.
Правительство Литвы ввело новые ограничения на пересечение границы с Беларусью. Теперь через КПП «Мядининкай» и «Шальчининкай» запрещено передвижение на мотоциклах, мопедах и моторизированных велосипедах. Эти два пункта пропуска являются единственными действующими на литовско-белорусской границе. Со стороны Беларуси к ним примыкают «Каменный Лог» и «Бенякони» соответственно.
Границу можно будет пересекать только на автомобильном транспорте, сообщает пресс-служба правительства Литвы. Инициатором нововведений выступило Министерство внутренних дел.
В официальном заявлении подчеркивается, что после введения запрета на пешее и велосипедное пересечение границы с 1 марта 2024 года значительно увеличилось число попыток проезда на двухколесных транспортных средствах. Так, если в первом квартале предыдущего года было зафиксировано всего 285 таких случаев, то в текущем году их количество достигло уже 6170.
«Кроме того, постановлением правительства предлагается временно ограничивать передвижение лиц через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» в случае установления фактов использования мигрантов беларусскими должностными лицами. В последнее время были зафиксированы попытки беларусских чиновников направлять мигрантов через пункты пропуска без необходимых документов или без соблюдения требований Шенгенского кодекса о границах», — говорится в сообщении.
Таким образом, власти Литвы стремятся усилить контроль над миграционными потоками и предотвратить возможные провокации на границе. Новые меры призваны повысить безопасность приграничных территорий и минимизировать риски, связанные с неконтролируемым перемещением людей.