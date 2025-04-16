Секретное оружие Bradley: эксперты выяснили, чем американцы вооружили БМП 16.04.2025, 16:48

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Аналитики раскрыли тайну «ракеты 670».

В марте 2025 года во время демонстрации Project Convergence-Capstone 5 (PC-C5) на полигоне в Форт-Ирвине армия США провела запуск с боевой машины пехоты Bradley некой «ракеты 670» из пусковой установки ПТРК BGM-71 TOW. Теперь же стало известно, что речь шла не о ракете, а о беспилотнике Coyote LE SR, интегрированном в штатную пусковую установку.

Детальнее в данном вопросе разбирались обозреватели The War Zone.

Разработанный компанией Raytheon, Coyote LE SR является представителем нового поколения многоразовых дронов поддержки, в отличие от предыдущих одноразовых версий этого семейства (Coyote Block 1 и 2). По данным источников, Coyote LE SR может выполнять задачи разведки, наблюдения, радиоэлектронной борьбы, связи и уничтожения целей, предположительно путем непосредственного столкновения.

Новая концепция воздушной поддержки БМП

Интеграция Coyote LE SR в вооружение БМП Bradley может рассматриваться как возрождение концепции ПВО ближнего действия, ранее реализованной в системе M6 Linebacker. Она также базировалась на Bradley и отличалась установкой ПЗРК Stinger вместо ПТРК TOW. Теперь же на место ПЗРК приходят дроны-перехватчики с расширенным функционалом.

Данный беспилотник оснащен новым сетчатым оперением вместо традиционных рулей, а также твердотопливным двигателем, и, по всей видимости, получил выдвижные крылья, что позволило запускать его с немодифицированной установки BGM-71. Такая компоновка делает запуск простым и быстро реализуемым прямо с бронемашины без внесения конструктивных изменений.

И хотя точные характеристики Coyote LE SR не раскрываются, ранее представленный Coyote Block 2 обладал дальностью более 10 км и развивал скорость до 600 км/ч. Однако новая версия имеет иной облик и назначение, и предназначена скорее для воздушной разведки и поддержки с возможностью возврата, чем для одноразовых ударов.

Несмотря на позиционирование как «дешевый дрон», стоимость Coyote Block 2C составляет порядка 125 тыс. долларов. Многоразовость версии LE SR должна компенсировать высокую цену, особенно при использовании в роевых конфигурациях, где разные дроны исполняют роли как атакующих, так и разведывательных или РЭБ-аппаратов.

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