Украинский спецназ зачистил позиции россиян на Покровском направлении
- 16.04.2025, 16:59
Восемь оккупантов ликвидировали, двоих взяли в плен.
Воины Сил специальных операций ВСУ провели зачистку позиций российских захватчиков на Покровском направлении, нанесли врагу потери в живой силе и захватили в плен двух россиян. Об этом сообщило командование ССО в Facebook в среду, 16 апреля.
Военные провели налет на позицию врага, который начали с подрыва блиндажа с российскими солдатами. Трое бойцов ССО быстро с огнем продвинулись по окопам и захватили другое укрытие.
Слаженная работа группы специального назначения не оставила шансов российским войскам, доказывая преимущество качества над количеством.
В результате спецоперации группа операторов 144-го Центра ССО уничтожила восьмерых российских военных и еще двоих заставила сдаться в плен.