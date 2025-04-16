Украинский спецназ зачистил позиции россиян на Покровском направлении 16.04.2025, 16:59

Восемь оккупантов ликвидировали, двоих взяли в плен.

Воины Сил специальных операций ВСУ провели зачистку позиций российских захватчиков на Покровском направлении, нанесли врагу потери в живой силе и захватили в плен двух россиян. Об этом сообщило командование ССО в Facebook в среду, 16 апреля.

Военные провели налет на позицию врага, который начали с подрыва блиндажа с российскими солдатами. Трое бойцов ССО быстро с огнем продвинулись по окопам и захватили другое укрытие.

Слаженная работа группы специального назначения не оставила шансов российским войскам, доказывая преимущество качества над количеством.

В результате спецоперации группа операторов 144-го Центра ССО уничтожила восьмерых российских военных и еще двоих заставила сдаться в плен.

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