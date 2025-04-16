В России анонсировали возвращение эры дирижаблей 14 16.04.2025, 17:36

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На фоне кризиса отрасли гражданской авиации.

На фоне кризиса отрасли гражданской авиации из-за войны и санкций в России заговорили о грядущем возрождении эпохи дирижаблей, пишет The Moscow Times.

Как заявил президент российской Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» Виктор Чуйко: «Время их [дирижаблей] возвращается. В начале прошлого века они поднимались за счет водорода, а он взрывоопасен. Случались катастрофы. Дирижабли нового времени наполняются гелием. Он безопасен. А грузоподъемность может достигать 200 тонн. Да, скорость небольшая, в пределах 100 км/час, но груза можно перевезти очень много».

Чуйко напомнил, что власти РФ еще в конце 2023 года одобрили программу по разработке и внедрению дирижаблей. Речь идет о принятом кабмином изменении в документ, посвященный плану реализации Основ госполитики РФ в Арктике до 2035 года. Согласно распоряжению, «Ростех», Минтранс РФ и Росавиация должны подготовить предложения по созданию дирижаблей, способных транспортировать грузы массой от 30 до 200 тонн в труднодоступных районах Арктической зоны.

Амбициозные планы по развитию отрасли транспортных дирижаблей выдвигались еще в 2016 году. Тогда Совбезом РФ и академиком РАН Александром Некипеловым был презентован транспортно-логистический проект «Единая Евразия», в рамках которого планировалось разработать и ввести в эксплуатацию АТЛАНТы (аэростатические транспортные летательные аппараты нового типа) грузоподъемностью до 16 тонн и дальностью полета от 2 до 5 тыс. км. Они, по задумке авторов, смогли бы обеспечить грузопоток между Северным морским путем и Транссибом.

Предполагалось, что один дирижабль будет стоить до $30 млн и один такой аэростат заменит пять вертолетов Ми-8, использовавшихся на Крайне Севере. Стоимость всего проекта по созданию «Атлантов» оценивали в 3,2 млрд руб. с учетом НИОКР. Еще 8–10 млрд руб. должно было уйти на строительство завода для серийного производства воздушных судов с мощностью от 1 до 10 машин в год.

В мае 2017 года глава НПО «Росаэросистемы-Авгуръ» Геннадий Верба сообщил, что организация разработала два типа дирижаблей — «Атлант-30» грузоподъемностью 15 тонн и дальностью полета 2 тысячи км и «Атлант-100», который может поднимать 60 тонн груза. Также инженеры, по его словам, спроектировали дирижабль «нового поколения», которому не нужна специальная инфраструктура для погрузки-разгрузки грузов. Он также отметил, что на разработку более грузоподъемного аппарата требуются «несколько миллиардов рублей» и 3-3,5 года.

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