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Власти Сирии сообщили о попытке военного переворота

  • 16.04.2025, 18:17
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Власти Сирии сообщили о попытке военного переворота

Его спланировали офицеры павшего режима Башара Асада.

Министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб в ходе отчета о работе своего ведомства сообщил о раскрытии заговора с целью государственного переворота, который спланировали «офицеры павшего режима» (Башара Асада).

Хаттаб не уточнил, когда именно была пресечена попытка переворота, однако указал, что планируется создать департамент, который будет заниматься преследованием преступников, причастных к деятельности прежних властей, сообщает SANA.

В конце ноября прошлого года отряды противников Асада, которые на тот момент контролировали лишь часть северной провинции Идлиб, начали наступление на позиции правительственных сил. За считанные дни сопротивление армии было подавлено, и мятежники заняли целый ряд крупных городов, в том числе и Алеппо. 8 декабря они практически без боя заняли столицу страны Дамаск и сообщили о создании переходного правительства. Диктатор Башар Асад успел улететь в Москву.

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