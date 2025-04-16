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В российском Курске вспыхнул пожар на подшипниковом заводе

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  • 16.04.2025, 20:00
  • 1,328
В российском Курске вспыхнул пожар на подшипниковом заводе

Россияне жаловались на взрывы.

16 апреля в российском Курске произошел масштабный пожар на подшипниковом заводе АПЗ-20. Предприятие является частью военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщает Astra.

Местные россияне сообщали о сильных взрывах перед возгоранием.

В ГУ МЧС в Курской области сообщили, что пожар произошел в районе предприятия на окраине города. Местные телеграм-каналы пишут, что речь идет о Курском подшипниковом заводе АПЗ-20.

По сообщениям местных пабликов, взрыв произошел в помещении завода, которое арендовалось для шиномонтажных работ.

Предприятие считается ведущим в российской отрасли машиностроения. Автомобильные компоненты поставляются на крупнейшие тракторные, моторные и автомобильные заводы РФ.

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