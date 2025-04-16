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Из-за нехватки врачей россиян начнут лечить фельдшеры и акушерки

  • 16.04.2025, 23:46
Из-за нехватки врачей россиян начнут лечить фельдшеры и акушерки

С 1 сентября.

Минздрав РФ разрешил фельдшерам и акушеркам выполнять функции лечащего врача при нехватке нужных специалистов в учреждении. Новый приказ вступит в силу с 1 сентября. Согласно документу, среднему персоналу позволят принимать роды и назначать пациентам лекарства, включая наркотические и психотропные препараты.

Помимо акушера-гинеколога, в списке специалистов, которых можно заменить менее компетентными сотрудниками, числятся врач общей практики, терапевт и педиатр. Делегировать полномочия фельдшерам будет руководитель медучреждения.

Председатель профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков связывает нововведения Минздрава с общим дефицитом кадров в медицине. По его словам, уже сейчас бригада скорой помощи, которая везет рожениц в больницу, может состоять из одного фельдшера. «Представляете, каково ему принять роды в машине?» — заявил Беляков «Коммерсанту».

С его точки зрения, специалисты со средним медицинским образованием могут справиться с отдельными врачебными задачами, но нагрузки на фельдшеров и так «запредельные», что уже приводит к их уходу из профессии, а возложение дополнительных обязанностей без увеличения зарплат спровоцирует новую волну увольнений и еще больший дефицит кадров.

В конце февраля Минздрав сообщил о нехватке в России 23 тысяч врачей и 63,6 тысячи работников среднего медперсонала. Чтобы решить эту проблему, ведомство предложило ввести обязательную «отработку» бесплатного образования. Для врачей срок составит три года, для медсестер — два.

В 2024 году в государственных медучреждениях были вакантны более 3,6 тысячи ставок акушеров-гинекологов в амбулаторной службе и более 1,7 тысячи ставок врачей-неонатологов. Хотя 100% бюджетных мест в клинической ординатуре по акушерству и гинекологии являются целевыми, 15–35% выпускников не исполняют после обучения обязательств по договорам, отмечал первый директор НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Геннадий Сухих, называя это причиной кадровых проблем.

В 2023 году в России уменьшилось число выпускников ординатуры по специальностям «акушерство и гинекология», «неврология», «терапия» и «ортопедическая стоматология». При этом до 30% студентов, получивших соответствующий диплом, не идут работать по профессии в первые три года после завершения обучения, потому что «не видят перспективы», признавала завкафедрой акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Наталья Подзолкова.

Всего до 2030 года в российскую экономику необходимо привлечь 496 тысяч медработников со средним специальным и высшим образованием, говорил в марте замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов. По его словам, в настоящее время средний возраст работников здравоохранения составляет 44,5 года. Почти 43% медиков — старше 50 лет, в то время как среди специалистов других областей этот показатель существенно ниже — 31%.

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