В Польше вступил в силу запрет на съемку важных объектов 17.04.2025, 11:23

Ограничение ввело Минобороны страны.

С 17 апреля в Польше вступило в силу постановление Минобороны, запрещающее фото- и видеосъемку объектов критической инфраструктуры, передает «Польское радио».

«Речь идет не только о военных объектах», — пояснил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула.

«Трудно представить, что, например, газовый порт и различные типы объектов, в том числе не столько военных, сколько критически важных для функционирования государства, не будут считаться такой инфраструктурой. Я не думаю, что такой запрет будет распространяться на Президентский дворец. Речь идет о преднамеренной съемке объектов воинских частей, часто включающие в себя съемку крупным планом антидроновых систем, которые мы устанавливаем в подразделениях», — сказал глава Генштаба.

Запрет распространяется, в частности, на мосты, виадуки и туннели вдоль дорог оборонного значения, военные морские порты, объекты инфраструктуры связи, Национальный банк Польши и Банк национального хозяйства. Все, входящие в перечень запрета, объекты будут обозначены соответствующими табличками.

Генерал Кукула также добавил, что с завтрашнего дня водителям, въезжающим на территорию воинской части, придется выключать видеорегистраторы.

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