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ВСУ разгромили на южном направлении огромную колонну российских бронемашин

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  • 17.04.2025, 14:39
  • 2,468
ВСУ разгромили на южном направлении огромную колонну российских бронемашин

Бой показали на видео.

Около трех десятков боевых машин и полторы сотни штурмовиков потеряла российская армия во время тщетной попытки массированной атаки на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты масштабных боевых действий, длившихся более двух часов.

«ОК «Південь» показывает, как вчера кацапы провели массированные штурмовые действия задействовав 320 орков, 40 единиц брони, 3 танка и около десятка багги. Рашисты атаковали у н.п. Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки. Бой длился более двух с половиной часов. Потери противника: уничтожено 29 единиц боевой техники, 140 человек личного состава, повреждены три танка. Противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли», - говорится в комментарии к публикации.

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