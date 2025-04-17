Бывшего замглавы Генштаба РФ приговорили к семи годам колонии 17.04.2025, 14:57

Вадим Шамарин в должности начальника главного управления связи вооруженных сил России

Фото: structure.mil.ru

Экс-генерал не против отправиться на войну.

Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии экс-начальника главного управления связи вооруженных сил (ВС) России, замначальника Генштаба армии, генерала Вадима Шамарина по делу о получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сообщил ТАСС.

Шамарина также лишили воинского звания и запретили ему занимать руководящие должности на протяжении семи лет. «Коммерсантъ» отмечает, что ему оставили имеющиеся награды.

Согласно решению суда, у Шамарина будет конфисковано около 36 млн российских рублей (около 440 тысяч долларов), а арестованное имущество будет оставаться под арестом до вступления приговора в законную силу.

Шамарин готов участвовать в войне против Украины, будучи лишенным звания генерала-лейтенанта, сообщил ТАСС его адвокат Владимир Шелупахин.

Напомним, Шамарин был арестован 22 мая 2024 года. По данным защиты, тогда же он был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат Минобороны.

По версии следствия, Шамарин получил взятки на общую сумму в 36 млн рублей от должностных лиц пермского телефонного завода «Телта», с которым в 2019—2023 годах у Минобороны был заключен контракт на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд рублей (около 17 миллионов долларов). СК утверждает, что в обмен на полученные средства Шамарин должен был обеспечить увеличение объемов и стоимости продукции, которую поставлял «Телта».

Как отмечали эксперты американского Института по изучению войны, Путин избавлялся от союзников Шойгу в Минобороны, в то же время предпочитая назначать на должности связанных с экономикой функционеров, чтобы усилить перевод российской экономики на военные рельсы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com