Украина провела переговоры с «коалицией желающих» в Париже 17.04.2025, 15:35

Разговор касался многонационального контингента и гарантий безопасности для Украины.

Украинская делегация топ-чиновников в Париже провела встречу с дипломатическими и советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X.

Сибига отметил, что сегодня в Елисейском дворце в Париже при участии руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова состоялась встреча с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном, советником по вопросам национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом и советником по вопросам национальной безопасности Германии Йенсом Пльотнером.

- Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, в том числе полного прекращения огня, многонационального контингента и гарантий безопасности для Украины, - подчеркнул Сибига и обнародовал фотографии со встречи.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, на переговорах с представителями стран «коалиции желающих» были обсуждены дальнейшие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира.

«В частности, скоординировали позиции по реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента и создания эффективной архитектуры безопасности для Украины», - отметил Умеров.

По его словам, работа над гарантиями безопасности вместе с нашими партнерами продолжается.

- Наш приоритет - результат, который будет гарантировать надежный мир для Украины и украинцев, - добавил Умеров.

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