В РФ провалившим экзамены студентам предлагают отправиться на войну против Украины 4 17.04.2025, 18:11

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Такой вариант предлагают вместо отчисления.

Минобразования Свердловской области с подачи военкома предложило руководству Уральского федерального университета заняться вербовкой неуспевающих студентов на войну против Украины. Письмо замглавы ведомства Евгения Бирюка ректору вуза Виктору Кокшарову опубликовал независимый союз студентов УрФУ. В тексте говорится, что учащихся, которые не справляются с образовательной нагрузкой, имеют академическую задолженность или подлежат отчислению, следует направлять на заключение контракта с Минобороны РФ. Тех, кто согласится, выгонять из вуза не будут — вместо этого им дадут академический отпуск с правом восстановления на обучение после службы, передает The Moscow Times.

Идея начать рекрутинг в вузах принадлежит военкому Свердловской области полковнику Юрию Аксенову. Тот обратился к замгубернатора Василию Козлову, утверждая, что подобная практика уже существует «в ряде субъектов» России. В связи с этим Аксенов попросил распространить ее и на уральские вузы.

В 2024 году Свердловская область провалила спущенный из Москвы план по набору контрактников на фронт, выполнив его только на 25% и оказавшись на последнем месте среди всех регионов Уральского федерального округа, писало Ura. Из-за этого военком Аксенов объявил войну чиновникам областного правительства. В частности, угрожал им персональной ответственностью за невыполнение целевых показателей и всячески оскорблял их на закрытых совещаниях, рассказывали источники издания.

В середине лета действующий на тот момент губернатор Евгений Куйвашев сменил ответственного за вербовку в области — им стал его зам Козлов. 26 марта главу региона отправили в отставку после 12 лет работы на этом посту. Причины не назывались. После этого источники «Коммерсанта» сообщили, что Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Сам он не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

Между тем Свердловская область входит в тройку лидеров по количеству потерь на войне с Украиной.

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