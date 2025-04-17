Лукашенко назначил нового госсекретаря «союзного государства» 3 17.04.2025, 21:33

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Ранее этот пост занимал Дмитрий Мезенцев.

Диктатор Александр Лукашенко назначил государственным секретарем «cоюзного государства» Беларуси и России Сергея Глазьева, который сменил на этом посту Дмитрия Мезенцева. Об этом сообщает БелТА.

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу <…> Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом «союзного государства». Думаю, что эффект будет хорошим, — сказал Лукашенко.

С января 2025 года Глазьев занимал должность заместителя секретаря «союзного государства», с 2019 по 2024 годы — член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С 2012 по 2019 годы он был советником правителя России Владимира Путина, курировал координацию работу федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции. Также занимал пост заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества

17 апреля правитель России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде.

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