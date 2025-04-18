Пять человек погибли при стрельбе в университете Флориды
- 18.04.2025, 5:00
Один стрелок задержан, второго убили.
По меньшей мере пять человек погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в университете Флориды, сообщает местный телеканал WFTV9 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По его данным, стрелков было двое, один погиб, второго задержали. Представитель полицейского управления Таллахасси подтвердил NBC News, что был задержан один из нападавших.
В больницу отвезли шесть человек, сообщил телеканалу представитель госпиталя Tallahassee Memorial Healthcare. Пять из них находятся в тяжелом состоянии, один — в критическом.
На стрельбу отреагировали губернатор штата Рон Десантис, который заявил, что молится за попавших в беду студентов. По его словам, правоохранительные органы штата принимают необходимые меры. «Это позор. Ужасно», — также заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, «ужасно, что происходят такие вещи».
В университете отменили занятия на ближайшие дни.
Студентов из здания выводили охранники и сотрудники правоохранительных органов, так Джошуа Сирманс рассказал, что находился в главной библиотеке университета, когда, по его словам, заработала сигнализация, предупреждающая о стрельбе, сообщает Associated Press. Студент рассказал, что его вывели силовики. Другие студенты прятались во время стрельбы в боулинге на нижних этажах здания, рассказал агентству Райан Седергрен. «В тот момент речь шла о том, чтобы просто выжить», — сказал Седергрен. Позднее полицейские также их вывели.
Университет Флориды был открыт в 1851 году. В нем учатся более 44 000 студентов, а на территории кампуса работают около 16 000 преподавателей, сотрудников и служащих.