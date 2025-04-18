В Минске для застройщиков снизили процент компенсации идущих под снос домов 1 18.04.2025, 9:40

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Решение вступило в силу сегодня.

Минский горисполком утвердил новый показатель, определяющий, какую долю жилья застройщики должны передать городу для переселения граждан из сносимых домов. Решением № 1385 от 10 апреля этот «усредненный показатель компенсации» на 2025 год установлен на уровне 6,8%, сообщает «Телеграф».

По сути, как объяснил национальный правовой интернет-портал, это означает, что при строительстве новых жилых домов на участках, где предусмотрен снос старого жилья, застройщики обязаны «компенсировать» городскому бюджету стоимость квартир, необходимых для отселения людей из этих сносимых домов. Компенсация может производиться либо путем безвозмездной передачи в коммунальную собственность готовых квартир (в размере 6,8% от общей площади строящегося дома), либо перечислением денежных средств в эквиваленте.

Действовавший в 2024 году показатель составлял 9,3%. Чем вызвано такое уменьшение доли «переселенческого» жилья (почти на треть), в опубликованном решении не поясняется.

Установление такого показателя предусмотрено указом № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» и регламентируется положением, утвержденным постановлением Совмина № 407. Местные власти должны устанавливать его ежегодно.

Решение Мингорисполкома вступило в силу 18 апреля 2025 года.

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