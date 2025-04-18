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Россия ударила «Шахедом» по цеху с пасхальной выпечкой в Сумах

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  • 18.04.2025, 9:53
  • 1,506
Россия ударила «Шахедом» по цеху с пасхальной выпечкой в Сумах

Погиб предприниматель, приехавший за праздничной продукцией.

Утром 18 апреля российский «Шахед» попал в кондитерское предприятие в Сумах, повредив производство пасок. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за праздничной продукцией.

«Около 5 утра враг нанес удар БПЛА типа Шахед по кондитерскому цеху в г. Сумы. Повреждено производство пасок. Погиб предприниматель, который приехал за продукцией», - сообщил в Facebook глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник.

Также за медицинской помощью обратилась работница кондитерского цеха.

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