Сделает вообще все: в Норвегии создали робота-домохозяйку
- 18.04.2025, 14:16
Гуманоид умеет делать большинство из того, на что порой так трудно собраться с силами.
Человечество привыкло к роботам-пылесосам и множеству других помощников по дому. Пора повышать ставки, пишет «Точка».
Скандинавские разработчики представили робота, который способен выполнять огромное количество задач вроде уборки, готовки и прочего.
Ходит как реальный человек
Робота назвали Neo Gamma. Он оснащен специальным контроллером, который позволяет гуманоиду двигаться с естественной человеческой походкой, даже его руки двигаются.
Помощник может приседать, чтобы поднимать предметы с пола, садиться на стул и сохранять при этом равновесие.
Новинка, как утверждают инженеры, обладает продвинутой системой визуальной манипуляции, позволяющей ему брать самые разные объекты даже в незнакомых условиях.
Этого удалось достичь благодаря нейросетям, обученным предсказывать действия на основе необработанных данных с сенсоров.
Сделает вообще все
Суть проекта в том, чтобы робот мог выполнять любые домашние дела за вас или вместе с вами.
Например, раскладывать посуду, пылесосить полы, мыть окна, заваривать чай и далее по списку. Забавно, что заряжается он, просто сидя на диване.
Оценили Neo Gamma примерно в $22,5 тыс. А вот сроки старта продаж пока не уточняются.
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