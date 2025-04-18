Сделает вообще все: в Норвегии создали робота-домохозяйку 18.04.2025, 14:16

Гуманоид умеет делать большинство из того, на что порой так трудно собраться с силами.

Человечество привыкло к роботам-пылесосам и множеству других помощников по дому. Пора повышать ставки, пишет «Точка».

Скандинавские разработчики представили робота, который способен выполнять огромное количество задач вроде уборки, готовки и прочего.

Ходит как реальный человек

Робота назвали Neo Gamma. Он оснащен специальным контроллером, который позволяет гуманоиду двигаться с естественной человеческой походкой, даже его руки двигаются.

Помощник может приседать, чтобы поднимать предметы с пола, садиться на стул и сохранять при этом равновесие.

Новинка, как утверждают инженеры, обладает продвинутой системой визуальной манипуляции, позволяющей ему брать самые разные объекты даже в незнакомых условиях.

Этого удалось достичь благодаря нейросетям, обученным предсказывать действия на основе необработанных данных с сенсоров.

Сделает вообще все

Суть проекта в том, чтобы робот мог выполнять любые домашние дела за вас или вместе с вами.

Например, раскладывать посуду, пылесосить полы, мыть окна, заваривать чай и далее по списку. Забавно, что заряжается он, просто сидя на диване.

Оценили Neo Gamma примерно в $22,5 тыс. А вот сроки старта продаж пока не уточняются.

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