Удар по казарме ракетчиков РФ в Шуе: появился спутниковый снимок разрушений
- 18.04.2025, 14:30
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Обнародованные фото подтверждают точное попадание.
Спутниковый снимок подтвердил, что дроны Сил обороны Украины повредили казарму на территории 112-й ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации в городе Шуя.
Издание «Радио Свобода» сравнило спутниковые снимки базы 112-й ракетной бригады в Шуе до и после ударов украинских беспилотников 16 и 17 апреля.
Обнародованные фото подтверждают точную геолокацию поврежденной казармы. Ранее место удара было определено по видео, снятым военными после удара
Удар по Шуе: что известно
В среду, 16 апреля дроны атаковали расположение 112-й бригады ракетных войск ВС РФ в городе Шуя в Ивановской России. Это подразделение использует "Искандеры" для атаки на мирные украинские города.
На следующий день место дислокации 112-й ракетной бригады РФ в Шуе подверглось повторной атаке беспилотников. Сообщалось, что дроны-камикадзе типа «Лютый» поразили ряд объектов, в том числе и помещения штаба.
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад ВС РФ нанесли ракетный удар по Сумах 13 апреля.