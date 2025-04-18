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Удар по казарме ракетчиков РФ в Шуе: появился спутниковый снимок разрушений

  • 18.04.2025, 14:30
  • 2,774
Удар по казарме ракетчиков РФ в Шуе: появился спутниковый снимок разрушений

Обнародованные фото подтверждают точное попадание.

Спутниковый снимок подтвердил, что дроны Сил обороны Украины повредили казарму на территории 112-й ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации в городе Шуя.

Издание «Радио Свобода» сравнило спутниковые снимки базы 112-й ракетной бригады в Шуе до и после ударов украинских беспилотников 16 и 17 апреля.

Обнародованные фото подтверждают точную геолокацию поврежденной казармы. Ранее место удара было определено по видео, снятым военными после удара

Удар по Шуе: что известно

В среду, 16 апреля дроны атаковали расположение 112-й бригады ракетных войск ВС РФ в городе Шуя в Ивановской России. Это подразделение использует "Искандеры" для атаки на мирные украинские города.

На следующий день место дислокации 112-й ракетной бригады РФ в Шуе подверглось повторной атаке беспилотников. Сообщалось, что дроны-камикадзе типа «Лютый» поразили ряд объектов, в том числе и помещения штаба.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад ВС РФ нанесли ракетный удар по Сумах 13 апреля.

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