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Axios: Путин испытывает терпение Трампа

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  • 18.04.2025, 19:41
Axios: Путин испытывает терпение Трампа

У хозяина Кремля есть еще около двух недель, однако какой будет реакция США - неизвестно.

Неофициальный крайний срок администрации президента США Дональда Трампа по соглашению с Россией о прекращении огня в Украине истекает к концу апреля — без каких-либо обязательств со стороны Кремля.

При этом кремлевский диктатор Путин испытывает терпение Трампа, затягивая переговоры, пишет Axios (перевод - «Униан»).

Американский лидер недавно настаивал, что прекращение огня становится всё более вероятным и что ответ от России можно будет услышать уже на этой неделе. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Трамп готов полностью прекратить мирные переговоры «в течение нескольких дней».

- Мы не собираемся продолжать летать по всему миру и проводить встречу за встречей, если не видно прогресса, — сказал он. Однако Рубио не обвинил ни одну из сторон и не уточнил, будут ли США вводить санкции, прежде чем выйти из переговоров.

Кроме того, госсекретарь США, после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, подчеркнул необходимость того, чтобы Россия согласилась на американскую концепцию прекращения огня.

В ответ Кремль заявил, что прогресс уже достигнут, но новых контактов с США на этой неделе не планируется.

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