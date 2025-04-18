Китай «обокрал» Россию и начал резко отказываться от ее оружия 1 18.04.2025, 20:06

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РФ теряет статус главного оружейного партнера Китая.

Поток российского оружия в Китай стремительно сократился при правлении в РФ диктаторского режима Путина. Вместо покупки оружия у РФ Поднебесная предпочла массовое хищение технологий и копирование российских систем вооружений, говорится в материале The Moscow Times.

Издание приводит данные аналитического центра ChinaPower, согласно которым в период с 2009 по 2023 год поставки российского оружия в КНР рухнули на 40% по сравнению с предыдущими 15 годами.

С чем связано обрушение поставок

Причины – не только война в Украине, но и долгосрочная стратегия Китая по клонированию российских систем и промышленному шпионажу.

C начала 2000-х зафиксировано по меньшей мере два десятка хакерских атак и промышленного шпионажа, в том числе с утечкой данных по авиации и спутниковым технологиям. Только с 2021 по 2023 год произошло четыре утечки, затронувшие аэрокосмическую и лазерную сферу. К примеру, еще в 2004 году в России были осуждены семь человек за передачу засекреченных сведений китайской стороне.

Параллельно Китай систематически нарушал лицензионные договоры, клонируя российскую военную технику. Примеры - истребитель J-11 на базе Су-27 и зенитный комплекс HQ-9, визуально и технически схожий с С-300. В 2019 году госкорпорация "Ростех" сообщила о 500 случаях неправомерного копирования своей продукции, напрямую обвинив КНР в клонировании различных видов военной продукции.

Курс Китая на независимость от российского оружия

На этом фоне Пекин последовательно сократил закупки оригинальной российской техники, налаживая собственное производство. Однако в одной ключевой области зависимость сохраняется – авиационные двигатели. С 2017 по 2023 год они составили более половины стоимости импорта вооружений Китая, и основным поставщиком оставалась Россия. Однако и в данном направлении Поднебесная активно развивает собственную линейку силовых установок, чтобы устранить и эту зависимость.

Смена ролей в военных отношениях Пекина и Москвы

В сложившихся условиях теперь уже РФ все чаще обращается к КНР как к основному поставщику компонентов и технологий. По сведениям американской разведки, Пекин поставляет Москве комплектующие двойного назначения: дроны, полупроводники, детали для истребителей, системы РЭБ и особенно станки с ЧПУ, имеющие критическое значение для военного производства.

С января 2022 года объем поставок таких станков увеличился почти в 10 раз – с $7 млрд до $68 млрд в месяц. При этом Пекин по-прежнему официально отрицает поставки военной продукции России.

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