Трамп похвастался перед Мелони президентским самолетом, на котором уже не полетит 19.04.2025, 0:50

Речь идет про Boeing 747-8 с новой окраской.

В четверг президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Необычный жест: на столе перед ними он выставил модель нового Air Force One — президентского самолета, пишет Bild.

Это выглядело как демонстрация роскоши: ведь именно Трамп заказал Boeing 747-8 с новой бело-красно-синей окраской еще в свой первый срок, рассчитывая на поставку в 2024 году. Но даты поставки постоянно откладываются — теперь минимум до 2029 года, — так что и во втором президентском сроке Трамп не сможет ступить на борт нового правительственного самолета.

Даже дизайн, показанный на модели, скорее всего, так и останется для Трампа мечтой. В 2019 году он распорядился сменить традиционные цвета Air Force One на более яркие и патриотичные: с насыщенной красной полосой, как на его личном бизнес-джете. Но 2023 году Джо Байден отменил это нововведение и вернулся к классическому бело-голубому дизайну времен Джона Ф. Кеннеди.

Сейчас в качестве Air Force One используются два модифицированных Boeing 747, заказанные еще при Рональде Рейгане и введенные в строй в 1990 году. Основа новых машин — два лайнера Boeing 747-8, выпущенные в 2015 году.

Для производителя Boeing, переживающего затяжной кризис, этот контракт стал финансовой ловушкой: по условиям соглашения, все дополнительные издержки несет компания. В результате стоимость проекта уже превысила изначальный бюджет более чем на два миллиарда долларов.

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