Трамп похвастался перед Мелони президентским самолетом, на котором уже не полетит
- 19.04.2025, 0:50
Речь идет про Boeing 747-8 с новой окраской.
В четверг президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Необычный жест: на столе перед ними он выставил модель нового Air Force One — президентского самолета, пишет Bild.
Это выглядело как демонстрация роскоши: ведь именно Трамп заказал Boeing 747-8 с новой бело-красно-синей окраской еще в свой первый срок, рассчитывая на поставку в 2024 году. Но даты поставки постоянно откладываются — теперь минимум до 2029 года, — так что и во втором президентском сроке Трамп не сможет ступить на борт нового правительственного самолета.
Даже дизайн, показанный на модели, скорее всего, так и останется для Трампа мечтой. В 2019 году он распорядился сменить традиционные цвета Air Force One на более яркие и патриотичные: с насыщенной красной полосой, как на его личном бизнес-джете. Но 2023 году Джо Байден отменил это нововведение и вернулся к классическому бело-голубому дизайну времен Джона Ф. Кеннеди.
Сейчас в качестве Air Force One используются два модифицированных Boeing 747, заказанные еще при Рональде Рейгане и введенные в строй в 1990 году. Основа новых машин — два лайнера Boeing 747-8, выпущенные в 2015 году.
Для производителя Boeing, переживающего затяжной кризис, этот контракт стал финансовой ловушкой: по условиям соглашения, все дополнительные издержки несет компания. В результате стоимость проекта уже превысила изначальный бюджет более чем на два миллиарда долларов.