The Insider: Сеть дезинформации «Матрешка» впервые нацелилась на Молдову 19.04.2025, 13:32

Разоблачены главные уловки ботов.

Российская сеть по распространению дезинформации, известная как «Матрешка», проводит кампанию, направленную на Молдову. Боты обвиняют президента страны Майю Санду в коррупции и репрессиях.

Об этом говорится в расследовании The Insider.

В соцсетях X и Bluesky распространяются ролики, мимикрирующие под контент мировых СМИ или университетов, в которых рассказывается, что нынешний президент страны Майя Санду добилась победы на выборах за счет пропагандистских кампаний и сейчас занимается репрессиями против своих оппонентов. Об этом The Insider рассказал проект «Блокировщик ботов».

В частности, на одном из видео, сделанном якобы французской государственной службой по борьбе с дезинформацией VIGINUM, которое распространяют в X с текстом «VIGINUM подготовил многоуровневое исследование феномена пропаганды в пользу Майи Санду в TikTok», рассказывается, что на съемку и распространение дезинформационных роликов в поддержку Санду якобы тратилось по $1 млн ежедневно.

В другом ролике на французском языке, который маскируется под выступление профессора одного из французских университетов, Санду обвиняют в политических репрессиях из-за ареста бывшей главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую задержали по подозрению в подкупе избирателей и незаконном финансировании прокремлевской партии «Шор». После задержания Гуцул обратилась к Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдовы с целью ее освободить.

Помимо обвинений в коррупции и давлении на оппонентов, в роликах с «профессорами университетов» используются обычные нарративы кремлевской пропаганды: в частности, утверждается, что Санду принадлежит к ЛГБТ-сообществу и под ее правлением «нетрадиционные ценности» в Молдове неизбежно вытеснят «традиционные». Еще в одном видео говорится, что Санду планирует «по примеру Украины» получить контроль над православной церковью, а именно подчинить Румынской православной церкви Кишиневскую епархию Русской православной церкви. Авторы видео пытаются убедить зрителей, что это станет одним из шагов на пути «окончательного слияния» Молдовы с Румынией.

В рамках кампании уже выпущено 10 различных роликов (4 из них маскируются под контент известных медиа и 6 — под выступления университетских профессоров) и 1 поддельная обложка.

Любопытно, что в манипуляции общественным мнением через TikTok при помощи как раз России обвиняли бывшего ультраправого кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску. В итоге из-за этих обвинений результаты первого тура, в котором Джорджеску одержал победу, были аннулированы, а к новым выборам Джорджеску не допустили, говорится в расследовании The Insider.

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