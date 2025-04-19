В Беларуси построят новые зоны ожидания у границы с ЕС 2 19.04.2025, 14:54

Обстановка на таможенной границе с Евросоюзом остается непростой.

В Беларуси появятся новые зоны ожидания для транспорта рядом с пограничными пунктами «Каменный Лог» и «Григоровщина». Об этом 18 апреля сообщил глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, пишет пресс-служба структуры.

Обстановка на таможенной границе с Евросоюзом остается непростой, заявил Владимир Орловский. Особенно сложно на польском направлении — там работает только один грузовой пункт пропуска «Козловичи», а польская сторона, по его словам, оформляет транспорт в 2−3 раза медленнее нормы. В результате там скапливаются длинные очереди, достигающие 1,1−1,4 тысячи грузовиков.

Чтобы разгрузить поток, возле «Козловичей» уже строят зону ожидания — ее планируют завершить до конца года. Пока она не готова, используют технологию распределения машин в разных местах по электронной очереди, что помогает избежать заторов на трассе, но создает неудобства для перевозчиков и увеличивает расходы.

Кроме того, на 2026 год запланировано открытие стоянки для легковых авто у пункта «Варшавский мост» — там предусмотрено около 450 мест. Также в этом году начнется строительство второй площадки у «Каменного Лога», а на «Григоровщине» стартует проектирование.

В целом после завершения всех проектов в стране появится дополнительно около 2000 парковочных мест, заявил глава ГТК.

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