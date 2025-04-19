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Бури и ураганы прошлись по восточной Польше

  • 19.04.2025, 15:03
Бури и ураганы прошлись по восточной Польше

В Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши ликвидируют последствия непогоды.

Пожарные почти семьсот раз выезжали на экстренные вызовы после того, как вечером 18 апреля над Польшей прошел грозовой фронт, передает «Польское радио».

Пресс-секретарь Государственной пожарной службы Кароль Кежковски сообщил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

«В Люблинском воеводстве сильнее всего от бури пострадал город Пулавы. Пожарные зарегистрировали там около 200 вызовов, в том числе 170, связанных с последствиями сильного ветра», — сообщил он.

Пожарные убрали с улиц упавшие деревья, закрепили сорванные крыши и откачали воду из затопленных подвалов и домов. В Люблинском воеводстве зафиксировано более 430 вмешательств.

В Павлосюве в Подкарпатском воеводстве после сильного дождя и града было затоплено около 150 домов. Всю ночь более ста пожарных помогали жителям расчищать грязь, принесенную дождем. На месте имелись насосы, осветительные мачты и другое оборудование, необходимое для удаления воды и грязи, а также для обеспечения безопасности имущества.

«В настоящее время ситуация находится под контролем», — сообщил сегодня утром Польскому радио Марцин Бетлея, пресс-секретарь подкарпатских пожарных.

На помощь в ликвидации последствий урагана в Павлосюве были отправлены также военные — сто солдат 20-й Пшемысльской бригады территориальной обороны.

На место прибыла также воевода Подкарпатского воеводства Тереза Кубас-Хуль. Она заверила, что пострадавшим от прошедших ураганов будет оказана необходимая помощь.

Вчера пожарные также выезжали в Пшемышль. Там, в частности, был затоплен стадион клуба «Чувай». Вода также появилась на улицах Ярослава и всего Ярославского района.

Всего в результате пятничных бурь пожарные выезжали на вызовы в Подкарпатье почти 250 раз. В результате непогоды никто не пострадал.

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