Правительство в Сербии возглавил медработник без политического опыта 19.04.2025, 17:49

Джуро Мацут

Фото: Oliver Bunic / AFP / Scanpix / LETA

Удастся ли таким трюком сбить волну протестов?

В ответ на продолжающиеся почти полгода протесты в Сербии режим Александара Вучича сменил кабинет министров.

Студенты — движущая сила всех основных митингов — в значимой своей части требовали создания «экспертного правительства» и проведения институциональных реформ. Официальный Белград действительно называет свой новый кабинет министров «экспертным», но это иллюзия, призванная скрыть намерение избежать каких-либо реальных изменений и уступок протестующим, а в действительности — усилить репрессии против образования, науки и независимых медиа.

Александар Вучич и его Сербская прогрессивная партия явно рассчитывают дотянуть до очередных парламентских выборов, назначенных на 2027 год, не распуская Народную Скупщину. Они справедливо опасаются, что любое голосование приведет к утрате их контроля за страной, поскольку рейтинг поддержки Вучича находится на минимуме за все последние годы.

Способны ли студенческое движение и парламентская оппозиция всё же додавить режим Александара Вучича, и о каких сценариях выхода из кризиса они сейчас спорят между собой, — специально для «Новой-Европа» разбирался политолог и эксперт по Балканским странам Александар Джокич.

В середине апреля в Сербии появился новый кабинет министров, который большинство провластных спикеров и СМИ сразу стали называть «экспертным правительством», таким образом позиционируя его как реакцию на одно из требований студенческих протестов, проходящих в стране уже много месяцев.

В марте этого года на фоне обвинений в попытке разгона очередного студенческого митинга с помощью местного аналога титушек в отставку ушел премьер-министр Милош Вучевич. По сербской Конституции у президента есть 30 дней для того, чтобы вынести состав нового правительства на одобрение парламента. Если не сделать этого, то через 45–60 дней после отставки премьера должны будут состояться внеочередные выборы. Именно к такому сценарию действующего президента Сербии Александара Вучича и подталкивали протестующие.

Тем не менее, в начале апреля Вучич неожиданно назначил профессора медицины Джуро Мацута новым премьер-министром страны. Мацут — уважаемый в сербском обществе врач, известный своей карьерой в области эндокринологии. Он с 2023 года открыто выступает с поддержкой действующей власти и лично Вучича, но значимые правительственные позиции до этого не занимал и в целом политикой не особо занимался.

Вучич выбрал Мацута для того, чтобы одновременно решить две задачи. С одной стороны, президент не сомневается в личной лояльности нового главы правительства, а с другой — премьер выглядит достаточно нейтральным политическим новичком, и его назначение могло бы помочь Вучичу сбить протестный накал.

Возможно, это бы даже сработало, если бы не озвученный Мацутом состав нового кабинета министров Сербии. За три дня до истечения 30-дневного срока с отставки предыдущего премьера новый глава правительства предложил на посты министров почти всё тех же людей, что и раньше управляли страной. Все важные позиции остались под контролем проверенных Вучичем кадров из его Сербской прогрессивной партии (СПП) и ни один мандат не достался представителям либеральных политических сил.

Представляя правительство парламенту, Мацут подчеркнул, что «Сербия устала от разделений и блокад», явно имея в виду, что он не разделяет ценностей и методов студенческого протестного движения, и собирается действовать дальше в интересах текущего политического режима.

Кабинет под контролем

В новом составе правительстве Сербии все ключевые министерские портфели — финансы, внутренние дела, оборона, энергетика, здравоохранение — остались за теми же людьми, что занимали их и при Милоше Вучевиче. Даже Синиша Мали — многократно обвиненный в коррупции и плагиате докторской диссертации, и крайне раздражающий этим протестующих, — сохранил свой пост министра финансов.

Портфель министра внутренних дел остался в руках Ивица Дачича, формально представляющего независимую от Вучича Социалистическую партию Сербии (СПС), которая, однако, по всем важным инициативам выступает на стороне президента. При этом сама СПС переживает внутренний раскол: один из ее видных членов Бранко Ружич присоединился к крупному протесту в марте, за что был отстранен от работы руководством партии.

Министерства, отвечающие за потоки капитала и инвестиций, сохранили своих руководителей, поскольку Вучичу необходимо стабильное управление стратегическим для него проектом Экспо-2027 — крупной международной выставкой, которая пройдет летом 2027 года в муниципалитете Сурчин, недалеко от аэропорта Белграда, и которая призвана стать символом экономического успеха правящего режима.

В предыдущем кабинете министров было два представителя либерального лагеря, занимавших посты министра науки и министра европейской интеграции. Теперь оба этих портфеля также ушли фигурам, связанным с Вучичем, а сербское правительство таким образом лишилось последних либеральных голосов на значимых позициях во власти.

Среди новичков кабинета министров — Деян Вук Станкович, предложенный на пост министра образования. Его фигуру сложно считать чем-то иным, кроме как издевательством над требованиями протестующих. Станкович — единственный представитель педагогического факультета Белградского университета, который на заседании коллегии деканов и заведующих кафедрами выступил против студентов, начавших блокаду учебного заведения. Кроме того, он активно выступал в СМИ, поддерживая Вучича, а также обвинялся в домогательствах к студенткам Белградского университета, где он, кстати, преподает курсы по этике.

Немногим лучше репутация и другого члена нового правительства — Бориса Братина, выдвинутого на пост министра информации и телекоммуникаций. Он прославился своими антиевропейскими националистическими взглядами, публично сжигал флаг ЕС, что противоречит декларируемому «европейскому пути» Сербии.

Назначение Станковича и Братины, известных своими скандальными высказываниями, на ключевые посты в сферах образования и медиа соответствуют стратегии Вучича с начала протестов, когда он представлял вставших на защиту справедливости студентов предателями.

Такой кабинет, наполненный правыми министрами, больше всего напоминает последнее правительство при Слободане Милошевиче, существовавшее с 1998 по 2000 год, в котором Вучич сам занимал пост министра информации и отвечал за закрытие независимых СМИ. Судя по всему, усиление репрессий против университетов и независимых СМИ ожидают Сербию и в недалеком будущем.

Между экспертным и переходным

Назначение нового кабинета во главе с Джуро Мацутом не остановило сербских студентов от протестов. Вечером 17 апреля, после утверждения правительства в Белграде, вновь прошел массовый митинг с участием нескольких тысяч человек.

Однако в то время как протест остается в центре политической повестки в Сербии, само студенческое движение в вопросе идей зашло в тупик.

Сербские студенты вдохновили граждан по всей стране, побудив их взять ответственность за происходящее в обществе, однако до сих пор не смогли предложить единой жизнеспособной стратегии выхода из кризиса.

После пяти месяцев протестов митингующие подчеркивают собственную политическую нейтральность, избегая поддержки оппозиционных партий и выдвигая требования об институциональных изменениях в стране.

На данный момент студенты рассматривают три варианта дальнейших действий. Первый: выступить с поддержкой идеи оппозиции о переходном правительстве, тем самым поддерживая формирование общественного фронта сопротивления режиму. Второй: предложить концепцию экспертного правительства, исключающего представителей как режима, так и оппозиции, что может изолировать студенческое движение от других демократических сил. Третий: продолжать протесты без четкой политической цели, призывая к всеобщей забастовке, которую трудно организовать без участия профсоюзов государственного сектора. К студенческим призывам к забастовке полноценно подключились только преподаватели гимназий и некоторые культурные учреждения, тогда как для большей эффективности необходимо, чтобы к ней примкнули рабочие госпредприятий.

Среди студентов Белградского университета, составляющих основу протеста, наблюдается раскол: одни поддерживают забастовку, тогда как другие требуют более четких политических целей и создания экспертного правительства.

Студенты университетов Ниша, Нови-Сада и Нови-Пазара уже разработали концепцию экспертного правительства как ответа на кризис доверия к прошлому кабинету министров. Они предлагают правительство из 10–12 министерств, действующее 6–9 месяцев и состоящее из специалистов без партийного прошлого, обладающих профессиональным авторитетом и общественным уважением. Основные цели: обеспечение независимости судебной системы и прокуратуры, устранение политического контроля над ними, проведение тщательного расследования новисадской трагедии и внедрение антикоррупционных мер. Члены кабинета подписали бы общественный договор, запрещающий участие в двух последующих избирательных циклах, чтобы исключить личную выгоду. Эта инициатива подчеркивает независимость от партий, но ее реализация зависит от поддержки других университетов Сербии.

Позиционируя новый состав правительства при Джуро Мацуте как «экспертный», близкие к Вучичу политики и СМИ и пытаются заигрывать ровно с этой частью протестующих студентов. Однако пока что эти усилия не увенчались успехом и не привели к дополнительному расколу среди митингующих.

В отличие от студенческого движения, Сербская парламентская оппозиция выступает за создание переходного правительства, которое было бы сосредоточено на подготовке к честным выборам. Партии предлагают объединить в одну рабочую группу политические силы и гражданское общество, включая студентов, для пересмотра списков избирателей, обеспечения независимости СМИ и создания равных условий для избирательной кампании.

Тем не менее, разногласия внутри самой сербской оппозиции и усталость от ее лидеров в обществе снижают их шансы сплотить вокруг своей идеи достаточно количество сторонников. Студенты оставили без ответа предложение о переходном правительстве.

Время для Вучича

Сложившаяся ситуация, когда парламентская оппозиция не согласна с моделью выхода из политического кризиса с основной движущей силой протеста — студентами, а внутри самого студенческого движения есть разные мнения и нет достаточных инструментов, чтобы настоять на каком-то из них, создает преимущества для Александара Вучича и его сторонников.

В данный момент время не на стороне протестующих. Режим уже приостановил выплаты преподавателям всех университетов, и конец учебного года приближается. Либо протестующие студенты выберут одну из политических опций — переходное или экспертное правительство, — либо их движение распадется под нарастающим давлением.

С другой стороны, даже если студенты вернутся к учебе и прекратят блокаду факультетов, они уже добились того, что режим Вучича стал наименее популярным за тринадцать лет его правления. Правительственный опрос, попавший в распоряжение издания Financial Times, подтверждает резкое снижение поддержки Вучича и его партии: 55% респондентов не доверяют ему, тогда как лишь треть выражает уверенность в его лидерстве. При этом студенческие протесты поддерживают 58% опрошенных.

Таким образом, в Сербии сложилась уникальная ситуация, при которой правящая сила лишилась популярности среди избирателей, но единая политическая альтернатива, способная ее заменить, отсутствует. Подобный парадокс, вероятно, приведет к тому, что Александар Вучич сможет продержаться до следующих очередных парламентских выборов в 2027 году, несмотря на почти полгода непрекращающегося политического кризиса.

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