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Украинские войска продвинулись на Белгородщине

  • 19.04.2025, 19:32
  • 1,224
Украинские войска продвинулись на Белгородщине

ВСУ увеличили зону контроля на территории РФ.

Украинские военные продвинулись вглубь Белгородской области России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 19 апреля.

«Только что докладывал главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля», - написал глава государства.

Напомним, 7 апреля Зеленский впервые официально подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области РФ. По его словам, действия украинских военных на Белгородском направлении сорвали планы россиян по наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

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