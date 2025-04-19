Украинские войска продвинулись на Белгородщине 19.04.2025, 19:32

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ВСУ увеличили зону контроля на территории РФ.

Украинские военные продвинулись вглубь Белгородской области России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 19 апреля.

«Только что докладывал главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля», - написал глава государства.

Напомним, 7 апреля Зеленский впервые официально подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области РФ. По его словам, действия украинских военных на Белгородском направлении сорвали планы россиян по наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

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