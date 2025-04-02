Умер звезда фильма «Бэтмен навсегда» Вэл Килмер 2.04.2025, 9:20

Актеру было 65 лет.

Умер известный американский актер Вэл Килмер, который прославился благодаря роли Бэтмена в супергеройской ленте Джоэля Шумахера «Бэтмен навсегда». Знаменитости не стало во вторник, 1 апреля.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информацию от дочери артиста. Кинозвезда ушел из жизни в 65 лет. Смерть Килмера наступила в Лос-Анджелесе, США, когда рядом с ним находились родные и друзья. Его дочь Мерседес указала, что причиной ухода ее звездного отца в мир иной стала пневмония.

Что известно о Килмере

Актер родился в Лос-Анджелесе в 1959 году. Свою актерскую карьеру он начал в 1981 году с театра. Дебют артиста в кино состоялся в пародийной шпионской ленте «Совершенно секретно!» в 1984 году. Он перевоплотился в американского певца. Уже через год Килмер снялся в комедии «Настоящий гений».

Настоящую славу знаменитость получил в 1990-х. Тогда он стал известным благодаря роли в фильме «Надгробие» 1993 года, где еще сыграли Курт Рассел и Билл Пакстон, роли призрака Элвиса в картине «Настоящий роман» и эксперта по ограблению банков в ленте «Схватка» 1995 года с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.

Известность Вэлу принесли съемки в «Бэтмене навсегда» с Николь Кидман в 1995 году, где он сыграл главного героя. Еще одной знаковой в его жизни ролью было перевоплощение в отчаянного пилота Тома «Айсмена» Казанского в фильме «Лучший стрелок» 1986 года. В 2022 году актер снова сыграл пилота в сиквеле «Топ Ган: Меверик». За почти 40 лет работы в Голливуде он снялся в более 80 кинолентах.

Реклама

Стоит указать, что звезда также при жизни опубликовал две поэтические книги, в частности, «My Edens After Burns». Он был номинирован на «Грэмми» в 2012 году за альбом «The Mark of Zorro». Еще одним интересным фактом из биографии актера является то, что у него были отношения с певицей Шер, а с актрисой Джоан Уолли у него даже был брак, который распался.

В 2014 году у актера обнаружили рак горла. Тогда он перенес трахеотомию, химио- и лучевую терапию. Из-за этого сильно ухудшилось произношение артиста, ему было сложно говорить. Долгое время Килмер скрывал от публики свою болезнь, но в 2017 году подтвердил, что у него диагностировали рак гортани.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com