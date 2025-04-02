Путин отправляет переговорщика в Вашингтон после разочарования Трампа Кремлем 2.04.2025, 9:30

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Это первый визит высокопоставленного представителя РФ в Вашингтон после начала войны.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, которого президент РФ Владимир Путин назначил одним из переговорщиков с США по Украине, на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с посланником американского президента Стивом Уиткоффом, сообщили CNN осведомленные источники.

По их словам, переговоры будут посвящены укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном и стремлению положить конец войне в Украине.

Поездка Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного представителя России в Вашингтон после начала военного конфликта. Для этого американские власти временно сняли санкции с Дмитриева, под которыми он находится с февраля 2022 года, и выдали ему визу, отметили собеседники телеканала.

После публикации CNN о предстоящем визите в США глава РФПИ написал в соцсети Х о «сопротивлении диалогу» между Москвой и Вашингтоном, которое «обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами».

«Но что если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?» — задался вопросом Дмитриев.

До этого глава РФПИ входил в состав российской делегации на первых с начала войны переговорах с США, которые прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На встрече он отвечал за инвестиционно-экономический блок и заявил, что американский бизнес потерял $300 млрд в результате ухода с российского рынка. Дмитриев отправится в США на фоне сообщений о том, что президент Дональд Трамп «разочарован» Путиным из-за затягивания переговоров о всеобъемлющем прекращении огня в Украине и может ввести новые санкции.

В частности, по словам источников Reuters, в администрации Трампа пришли к выводу, что заключить мирное соглашение по Украине «в ближайшие месяцы» не получится. В связи с этим Белый дом разрабатывает новые механизмы давления как на Москву, так и на Киев.

По данным Fox News, Трамп рассматривает возможность введения жестких санкций против российского «теневого флота», который позволяет Москве обходить ограничения на экспорт нефти. Кроме того, как пишет Reuters, американские власти обсуждают и другие экономические и дипломатические меры, которые могут заставить Россию пересмотреть свою позицию по Украине.

30 марта Трамп заявил телеканалу NBC, что был «очень зол» и «взбешен» из-за того, что Путин поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Трамп пригрозил Москве ввести 25-процентные вторичные пошлины на экспорт российскую нефть, если по вине Кремля соглашение о прекращении огня с Киевом не будет заключено в течение месяца.

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