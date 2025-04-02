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Умный холодильник от Samsung поможет найти смартфон

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  • 2.04.2025, 11:55
Умный холодильник от Samsung поможет найти смартфон

А стиральная машина — ответит на звонок.

Samsung Electronics представила обновленную концепцию AI Home и инновационную линейку бытовой техники на глобальном мероприятии Welcome to Bespoke AI в Сеуле. Компания продемонстрировала возможности искусственного интеллекта, расширив ассортимент устройств с экранными интерфейсами, пишут «Детали».

Теперь AI Home доступен в холодильниках Bespoke AI и стирально-сушильных системах Bespoke AI Laundry Vented Combo.

Компания Samsung представила линейку бытовых приборов Bespoke AI 2025, оснащенных усовершенствованным голосовым помощником Bixby с поддержкой искусственного интеллекта. Холодильник, пылесос и стиральную машину получится интегрировать в экосистему умного дома.

Холодильник Bespoke AI оснащен дисплеем в 9 дюймов и поддерживает голосовое управление. Пользователи могут, например, попросить Bixby найти их смартфон, и помощник инициирует звонок на потерянное устройство. Кроме того, холодильник способен управлять другими умными приборами, например кондиционерами или автоматическими жалюзи.

Стиральная машина Bespoke AI Laundry Vented Combo оснащена сенсорным ЖК-экраном в 7 дюймов, который позволяет пользователям отвечать на телефонные звонки прямо через панель устройства. Она также автоматически дозирует моющее средство и открывает крышку отсека с бельем по завершении стирки. Пылесос Bespoke AI Jet Ultra сможет уведомить пользователя о звонках на телефон и поступающих сообщениях.

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