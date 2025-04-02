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Бои в Белгородской области: РФ скинула мощную бомбу ФАБ-3000 на дамбу

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  • 2.04.2025, 12:53
  • 7,680
Бои в Белгородской области: РФ скинула мощную бомбу ФАБ-3000 на дамбу

Российская авиация бомбит собственные села.

Российские военные скинули мощную бомбу ФАБ-3000 на дамбу в селе Поповка Белгородской области. Оккупанты уверяют, что так они «предотвратили» наступление ВСУ, передает «Фокус».

Видеокадры удара бомбой ФАБ-3000 и его последствия публикуют российские Telegram-каналы.

ВСУ якобы использовали это сооружение в районе села Поповка для снабжения частей в Сумской и Белгородской областях. На кадрах видно падение бомбы ФАБ-3000, мощный взрыв и сильная ударная волна, которая расходится во все стороны.

В cоцсетях пишут, что в результате удара ВС РФ по дамбе в Поповке были затоплены прилегающие территории. Нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Z-военкоры отмечают высокую интенсивность боев в Краснояружском районе Белгородской области. Авиация РФ нередко наносит удары, в том числе ФАБ-3000 по селам.

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