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Прямой прилет: появились кадры уничтоженных ВСУ российских вертолетов под Белгородом

  • 2.04.2025, 15:19
  • 1,834
Прямой прилет: появились кадры уничтоженных ВСУ российских вертолетов под Белгородом

Из пробитых вольфрамовыми шариками резервуаров выливается на землю горючее.

В сети распространяются кадры последствий удара по аэродрому ВС РФ в Белгородской области, который Силы специальных операций Вооруженных сил Украины осуществили 24 марта ракетами HIMARS. Во время атаки были уничтожены 4 российских вертолета.

Видео опубликовали в российском анонимном Telegram-канале «Досье шпиона» 2 апреля.

На кадрах можно увидеть поврежденные вертолеты. Из пробитых резервуаров выливается на землю горючее.

«Прямой прилет» — комментирует мужчина на ролике, демонстрируя уничтоженную заднюю часть одного из вертолетов.

Авторы канала сообщают, что на кадрах — последствия удара по полевому аэродрому в населенном пункте Ивня Белгородской области РФ, расположенном примерно в 60 км от границы с Украиной. По их словам, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS ракетами М30А2, снаряженными вольфрамовыми шариками.

«В результате удара критические повреждения получили четыре вертолета воздушно-космических сил РФ — два Ка-52 и два Ми-8», — говорится в сообщении.

Удар по аэродрому в Белгородской области: детали

Пресс-центр Сил специальных операций 24 марта сообщил, что ССО совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Ракетными войсками и артиллерией осуществили в тылу врага удар по аэродрому в Белгородской области. Сообщалось об уничтожении двух ударных вертолетов Ка-52, который оккупанты используют для разведки и атаки наземных целей, а также 2 транспортных вертолета Ми-8, предназначенные для перевозки личного состава и грузов и поддержки операций на земле. В пресс-центре отметили, что цель атаковали боеприпасами Himars M30A2 по 180 осколков в каждом.

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