Индия заявила о пропаже своего гражданина в Беларуси 2 2.04.2025, 16:15

1,206

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает The Indian Express, 26-летний индиец Дипак Кумар из штата Пенджаб пропал летом прошлого года. Его отец Виджай Кумар рассказал, что сын через агентов пытался попасть в Евросоюз. Предполагаемой конечной точкой маршрута была Португалия, промежуточной — Нидерланды.

За услуги и нидерландскую шенгенскую визу, по словам отца, агенты взяли 1,15 млн рупий (примерно 13,4 тыс. долларов). 24 июня 2024 года Кумар вылетел в Россию через Дубай, откуда ему обещали прямой перелет в Нидерланды, но вместо этого отправили в Беларусь. При этом, по словам отца пропавшего, представители агента отобрали у сына паспорт и 1,5 тыс. долларов.

Агент сообщил, что Кумара задержали на границе и должны депортировать. Отец пропавшего обратился в местную полицию. Дело пока расследуется.

Между тем в Беларуси все чаще стали фиксироваться преступления, связанные с перемещением мигрантов. Так, 28 марта столичная прокуратура сообщила, что направила в Минский городской суд уголовное дело о похищении двух граждан Индии и вымогательстве, напоминает «Позірк».

Обвинения были предъявлены 31-летнему иностранному гражданину. Согласно материалам дела, обвиняемый в августе 2024 года, «действуя группой лиц, похитил двух человек и с применением к ним насилия вымогал у их родственников денежные средства».

А в январе этого года полиция индийского штата Харьяна возбудила уголовное дело в отношении туристической компании из Патьялы (штат Пенджаб) в связи с обращением родственников Маджида Ахмада, которому упомянутой турфирмой было обещано содействие в осуществлении миграции в Германию через Россию и Беларусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com