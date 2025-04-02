Китайцы вытесняют КамАЗ с российского рынка 4 2.04.2025, 17:55

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Прибыль компании упала в 28 раз.

Крупнейший российский производитель грузовиков — КамАЗ — столкнулся с обвальным падением прибыли после прихода конкурентов из Китая. По итогам 2024 года она сократилась до 731 млн рублей, говорится в отчете компании по МСФО. По сравнению с 2023 годом показатель рухнул в 28 раз: тогда прибыль составляла 20,4 млрд рублей. Компания назвала причиной удорожание кредитов. Также ей пришлось заплатить больший налог на прибыль в связи с пересчетом по новой ставке в 25%, пишет The Moscow Times.

В прошлом году расходы КамАЗа по процентам выросли в 2,3 раза, до 20,7 млрд рублей, а коммерческие траты достигли 15,7 млрд рублей (+13%). Операционная прибыль и показатель EBITDA при этом просели на 12% — до 22,8 млрд и 33,6 млрд рублей соответственно. Годовая выручка составила 393,7 млрд рублей (+6,3%), себестоимость продаж — 332,2 млрд рублей (+6,5%), валовая прибыль — 61,9 млрд рублей (+5,4%). При этом долгосрочные обязательства увеличились на 23,4%, до 158,2 млрд рублей, а краткосрочные, включая кредиторскую задолженность, — на 24,3%, до 274,8 млрд рублей.

В компании заявили, что такие результаты «были ожидаемыми», поскольку КамАЗ находится под санкционным давлением, но продолжает программу импортозамещения, проекты по модернизации производства и развитию нового модельного ряда. Инвестиции за 2024 год составили 8% от выручки, что соответствует уровню 2023 года, добавили в пресс-службе.

Всего в 2024 году КамАЗ выпустил 54 600 единиц коммерческой техники (+3%). Из них 41 677 тяжелых грузовиков грузоподъемностью 14-40 тонн, 5 742 тыс. средне- и малотоннажников «Компас», 1 596 автобусов и 688 электробусов, а также 4 368 прицепов, полуприцепов и 554 автобетоносмесителя. При этом продажи КамАЗа рухнули на треть. За год он смог реализовать только 17 254 автомобиля и впервые уступил общее лидерство на рынке грузовиков китайским брендам. В топ вышел бренд Sitrak, продавший 19 409 тягачей.

КамАЗу сложно конкурировать с китайскими автопроизводителями, которые предлагают значительно более низкие цены. Грузовики из Поднебесной наводнили Россию после ухода западных брендов и концентрации КамАЗа на выполнении оборонзаказа для обеспечения нужд войны с Украиной. А уже к 2025 году они захватили более 2/3 отечественного рынка. На этом фоне Росстандарт отозвал сертификат у одной из самых популярных в России китайских моделей — крупнотоннажного самосвала Shacman типа SX3258 под предлогом несоответствия обязательным требованиям.

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