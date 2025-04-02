Bloomberg: Сегодня Трамп объявит о введении самых масштабных пошлин за 100 лет

Bloomberg: Сегодня Трамп объявит о введении самых масштабных пошлин за 100 лет9
- 2.04.2025, 19:06
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Они окажут влияние на глобальную торговлю на сумму $33 трлн.
Сегодня, 2 апреля, президент Дональд Трамп намерен объявить о самых масштабных торговых ограничениях США за последнее столетие, сообщают корреспонденты Bloomberg.
Страны с высоким профицитом в торговле с США — от ЕС и Японии до Китая и Бразилии — могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.
Согласно данным экономистов Goldman Sachs Group Inc., средняя пошлина США на все страны, вероятно, увеличится на 15 процентных пунктов в этом году, что, по их словам, приведет к росту базовой инфляции, ослаблению экономического роста и увеличению риска рецессии.