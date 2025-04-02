В Атлантическом океане перехватили подлодку с 6,5 т кокаина на борту 5 2.04.2025, 19:15

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Фото: Portugal's judicial police

В операции «Наутилус» участвовали четыре страны.

В Атлантическом океане задержали полупогружное судно с 6,5 т кокаина на борту, сообщила судебная полиция Португалии на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, судно, которое использовалось «международной преступной организацией», направлялось к Пиренейскому полуострову. Лодку удалось перехватить примерно в 500 морских милях (926 км) к югу от Азорских островов (автономный регион Португалии). На ее борту находились пять членов экипажа.

На кадрах, которые опубликовала полиция, видно, что лодка была нагружена большим количеством разноцветных пакетов одинакового размера.

Операцию по задержанию судна, получившую название «Наутилус», провели португальские ВМС и ВВС совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США, Британским национальными агентством по борьбе с преступностью и Испанской гражданской гвардией.

Португальская полиция опубликовала сообщение об операции 25 марта, не уточнив, когда именно она была проведена.

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