Польша разворачивает военные части для защиты Сувалкского коридора 2.04.2025, 19:29

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Fot. MON

Варшава укрепляет восточный фланг НАТО.

Для защиты восточной границы Польши строятся новые военные части на территории приграничных с Беларусью воеводств — Подляшского и Варминьско-Мазурского.

Как сообщает «Радыё Рацыя» со ссылкой на «TVP3 Olsztyn», в рамках реализации оборонной доктрины, которая должна укрепить восточный фланг НАТО, в том числе Сувалкский коридор, запланировано строительство военных подразделений в Элке и Олецко (Варминьско-Мазурское воеводство), а также в Граево и Августове (Подляшское).

Отмечается, что на поле под Элком уже идет строительство казарменного комплекса, пока в виде временных контейнерных сооружений, на 700 военнослужащих разведывательного батальона 16-й Поморской механизированной дивизии.

«Здесь будет развита инфраструктура для размещения военнослужащих и проведения учений. Здесь также будет организована площадка для тренировок, а также парковка, хранение оборудования и вся логистика», — сообщил подполковник Роберт Хупка, командир 16-го разведывательного батальона в Эльке.

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