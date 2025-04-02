Польша разворачивает военные части для защиты Сувалкского коридора
- 2.04.2025, 19:29
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Варшава укрепляет восточный фланг НАТО.
Для защиты восточной границы Польши строятся новые военные части на территории приграничных с Беларусью воеводств — Подляшского и Варминьско-Мазурского.
Как сообщает «Радыё Рацыя» со ссылкой на «TVP3 Olsztyn», в рамках реализации оборонной доктрины, которая должна укрепить восточный фланг НАТО, в том числе Сувалкский коридор, запланировано строительство военных подразделений в Элке и Олецко (Варминьско-Мазурское воеводство), а также в Граево и Августове (Подляшское).
Отмечается, что на поле под Элком уже идет строительство казарменного комплекса, пока в виде временных контейнерных сооружений, на 700 военнослужащих разведывательного батальона 16-й Поморской механизированной дивизии.
«Здесь будет развита инфраструктура для размещения военнослужащих и проведения учений. Здесь также будет организована площадка для тренировок, а также парковка, хранение оборудования и вся логистика», — сообщил подполковник Роберт Хупка, командир 16-го разведывательного батальона в Эльке.