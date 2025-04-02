В РФ потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3 3 2.04.2025, 19:59

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Один летчик погиб.

Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.

«2 апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб», - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Ту-22М3 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Ту-22М3, известный на Западе как Backfire, — это сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, разработанный еще в советское время. Он способен нести ядерное оружие и крылатые ракеты, что делает его важным элементом стратегической авиации России. Однако за последние годы эти машины неоднократно попадали в аварии. Так, в августе 2024 года аналогичный самолет разбился в том же регионе после возгорания двигателя в воздухе. Тогда экипажу удалось катапультироваться, и все четверо летчиков были найдены живыми. Нынешний инцидент вновь поднимает вопросы о надежности Ту-22М3, значительная часть которых эксплуатируется с 1980-х годов.

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