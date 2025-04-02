закрыть
2 апреля 2025, среда, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Упавший в Иркутской области РФ Ту-22М3 оставил без света 210 домов

5
  • 2.04.2025, 22:26
  • 1,450
Упавший в Иркутской области РФ Ту-22М3 оставил без света 210 домов

Стратегический самолет-ракетоносец задел линию электропередачи.

Самолет-ракетоносец Ту-22М3 при падении задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области вечером 2 апреля. Кобзев, что самолет упал у села Буреть Боханского района, в 80 км от Иркутска по прямой.

Экипаж катапультировался, один из летчиков погиб.

В Минобороны РФ назвали предварительной причиной крушения самолета техническую неисправность.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина
Китайская заграница не помогла
Китайская заграница не помогла Владимир Рувинский