Упавший в Иркутской области РФ Ту-22М3 оставил без света 210 домов 5 2.04.2025, 22:26

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Стратегический самолет-ракетоносец задел линию электропередачи.

Самолет-ракетоносец Ту-22М3 при падении задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области вечером 2 апреля. Кобзев, что самолет упал у села Буреть Боханского района, в 80 км от Иркутска по прямой.

Экипаж катапультировался, один из летчиков погиб.

В Минобороны РФ назвали предварительной причиной крушения самолета техническую неисправность.

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