Упавший в Иркутской области РФ Ту-22М3 оставил без света 210 домов

Упавший в Иркутской области РФ Ту-22М3 оставил без света 210 домов5
- 2.04.2025, 22:26
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Стратегический самолет-ракетоносец задел линию электропередачи.
Самолет-ракетоносец Ту-22М3 при падении задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
«Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области вечером 2 апреля. Кобзев, что самолет упал у села Буреть Боханского района, в 80 км от Иркутска по прямой.
Экипаж катапультировался, один из летчиков погиб.
В Минобороны РФ назвали предварительной причиной крушения самолета техническую неисправность.