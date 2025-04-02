Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт автомобилей 2 2.04.2025, 22:39

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Дональд Трамп

Тарифы в том же размере вводятся для компонентов авто.

США с 3 апреля вводят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп, следует из документа в федеральном регистре.

Кроме того, тарифы в том же размере вводятся для компонентов автомобилей, они начнут действовать не позднее 3 мая.

Пошлины будут дополнять уже существующие тарифы.

Автопроизводители, которые подпадают под льготный тарифный режим, должны предоставить документацию с указанием доли «американского компонента» в каждом продукте. При одобрении 25-процентная пошлина будет касаться только доли произведенного не в США содержимого автомобиля или компонента.

Эти тарифы Трамп называл «зеркальными», а сам день их объявления 2 апреля — «днем освобождения Америки».

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