Россияне нанесли удар по Кривому Рогу 2.04.2025, 23:19

Четыре человека погибли, 14 получили ранения.

Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли не менее четырех человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, еще как минимум 14 граждан получили ранения. Среди пострадавших двое детей — восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка, уточнил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Одиннадцать человек, включая мальчика, находящегося в тяжелом состоянии, были госпитализированы.

Целью удара, по данным Лысака, стало одно из городских предприятий, однако его название он не указал.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, назвал атаку террором и подчеркнул, что остановить подобные удары можно лишь путем усиления давления на Москву. По его словам, прекращение войны зависит от партнеров Украины — США, Европы и других стран. «До полного и безусловного прекращения ударов нас отделяет лишь отсутствие согласия России прекратить войну», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Вилкул заявляет, что удар был нанесен баллистической ракетой по гражданскому объекту. В результате повреждения получили восемь многоквартирных домов, было нарушено электроснабжение: без света остались около 1900 потребителей. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины происходят регулярно. Так, 29 марта Харьков подвергся удару беспилотников типа Shahed. В результате атаки погибли два человека — 67-летний мужчина и 70-летняя женщина, еще 25 получили ранения, в том числе 15-летняя девочка, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших было несколько детей.

Накануне атаки на Харьков российские войска дважды за сутки обстреляли Днепропетровскую область, включая Днепр и Кривой Рог. Тогда погибли четыре человека, 28 получили ранения, двое из которых находились в тяжелом состоянии. В связи с этим власти Днепра объявили 30 марта днем траура.

В ночь на 1 апреля Россия впервые с начала года не наносила удары по Украине. Это временное затишье произошло на фоне заявлений экс-президента США Дональда Трампа, который выразил недовольство затягиванием мирного урегулирования со стороны Владимира Путина. Однако уже вечером 1 апреля атаки возобновились: под удар российских беспилотников попали Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Сумская области. По данным командования Воздушных сил ВСУ, с 20:00 1 апреля до 9:00 2 апреля Россия использовала 74 ударных беспилотника Shahed и дроны-имитаторы разных типов.

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