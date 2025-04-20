В США приостановили депортацию мигрантов 20.04.2025, 9:07

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Ошибка спровоцировала скандал.

Верховный суд США временно остановил депортацию группы мужчин из Венесуэлы, которых обвиняют в связях с бандами. Администрация Трампа настаивает на депортации.

Об этом сообщают Reuters, CNN и Bloomberg.

Суд принял такое решение после того, как адвокаты мужчин обратились к нему с просьбой о срочном вмешательстве, заявив, что им грозит неизбежная депортация без судебного разбирательства, которое ранее назначили судьи.

«Правительству предписано не высылать ни одного члена предполагаемого класса задержанных из Соединенных Штатов до дальнейшего распоряжения этого Суда», - заявили судьи в кратком решении без подписи.

Судьи-консерваторы Кларенс Томас и Самуэль Алито публично выразили несогласие с решением, которое было принято в субботу, 19 апреля, около 12:55 утра по вашингтонскому времени.

Не сразу было понятно, сколько венесуэльцев ждет депортация и куда именно их отправят.

Большинство судей Верховного суда приняли решение после того, как адвокаты Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) подали срочные запросы о немедленных действиях в несколько судов.

Юристы сообщили, что мужчин посадили в автобусы и сказали, что их депортируют уже в пятницу днем. Задержанным якобы вручили сообщение, написанное только на английском языке, в котором не объяснялось, как они могут обжаловать свою депортацию и сколько времени у них на это есть.

Большинство адвокатов и членов семей мигрантов утверждают, что они не были членами банд и не имели никаких шансов оспорить утверждение правительства о том, что они ими были.

Хотя суды низших инстанций отклонили запрос ACLU, Верховный суд приостановил потенциальную депортацию.

У Трампа требуют депортации

Администрация Трампа в ответ призвала судей официально отклонить запрос Американского союза защиты гражданских свобод от имени мигрантов.

В 15-страничном представлении Генпрокурор США Дин Зауэр заявил, что адвокаты задержанных были неправы, когда обратились к судьям и не предоставили судам низших инстанций времени для принятия решения о том, что мужчинам не было предоставлено надлежащей возможности обжаловать свою депортацию в суде.

По его словам, суд по крайней мере должен разъяснить, что его указ не препятствует правительству депортировать людей, используя другие правовые инструменты, в частности национальное иммиграционное законодательство.

Администрация Трампа уже депортировала в тюрьму строгого режима в Сальвадоре более 200 венесуэльских и сальвадорских мужчин, которых она считает членами банд.

Белый дом руководствуется «Актом об иностранных врагах» 1798 года (Alien Enemies Act). Мужчин обвинили в принадлежности к транснациональной группировке Tren de Aragua из Венесуэлы, хотя по данным следователей, лишь незначительная часть из них была когда-либо официально обвинена в серьезных преступлениях в США.

Среди депортированных был Килмар Абрего Гарсия, - сальвадорский иммигрант, которого, по признанию администрации, депортировали по ошибке, что вызвало возмущение по поводу ее иммиграционной политики.

Администрация Трампа сообщила Верховному суду, что хочет получить полномочия депортировать группу задержанных в Техасе венесуэльцев, используя другие законы.

Министерство юстиции сначала утверждало, что судьи должны отказать в удовлетворении запроса о прекращении депортации на основании широких полномочий военного времени.

Однако в качестве резервного аргумента, администрация Трампа заявила Верховному суду, что хочет получить ясность относительно того, что она может выслать по крайней мере часть тех же мигрантов в соответствии с менее противоречивым иммиграционным законодательством.

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