Бывшие члены команды Трампа в открытом письме назвали его деспотом 20.04.2025, 9:25

Документ подписало более 200 человек.

Группа активистов и политических деятелей, в том числе республиканцев, написала открытое письмо с критикой в его адрес в ответ на президентские меморандумы от 9 апреля. Его опубликовали на сайте движения State Democracy Defenders Action.

Указы касаются двух бывших сотрудников национальной безопасности Кристофера Кребса и Майлза Тейлора, публично критиковавших Трампа. Президент поручил генпрокурору Пэм Бонди и главе МВД Кристи Ноэм начать расследование их действий и доложить результаты в Белый дом.

Подписанты осудили эти указы, назвав это опасным прецедентом и признаком авторитарного подхода к власти.

«Президент не должен использовать свою власть для личной мести. Это поведение деспота, а не лидера демократической республики», – говорится в письме.

Авторы подчеркивают, что в истории США уже были «темные главы», когда государственная власть была превращена в оружие, а инакомыслие подавлялось.

«Эти эпизоды теперь рассматриваются как позорные отклонения от основополагающих американских принципов свободы слова и беспристрастного правосудия. Президентские меморандумы от 9 апреля являются ужасающим отвержением этих основополагающих демократических ценностей», – сказано в письме.

Подписанты призвали немедленно отменить эти меморандумы. Документ подписало более 200 человек, среди них бывший помощник Трампа Энтони Скарамуччи и его бывший адвокат Тай Кобб.

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