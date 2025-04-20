Бывшие члены команды Трампа в открытом письме назвали его деспотом
- 20.04.2025, 9:25
Документ подписало более 200 человек.
Группа активистов и политических деятелей, в том числе республиканцев, написала открытое письмо с критикой в его адрес в ответ на президентские меморандумы от 9 апреля. Его опубликовали на сайте движения State Democracy Defenders Action.
Указы касаются двух бывших сотрудников национальной безопасности Кристофера Кребса и Майлза Тейлора, публично критиковавших Трампа. Президент поручил генпрокурору Пэм Бонди и главе МВД Кристи Ноэм начать расследование их действий и доложить результаты в Белый дом.
Подписанты осудили эти указы, назвав это опасным прецедентом и признаком авторитарного подхода к власти.
«Президент не должен использовать свою власть для личной мести. Это поведение деспота, а не лидера демократической республики», – говорится в письме.
Авторы подчеркивают, что в истории США уже были «темные главы», когда государственная власть была превращена в оружие, а инакомыслие подавлялось.
«Эти эпизоды теперь рассматриваются как позорные отклонения от основополагающих американских принципов свободы слова и беспристрастного правосудия. Президентские меморандумы от 9 апреля являются ужасающим отвержением этих основополагающих демократических ценностей», – сказано в письме.
Подписанты призвали немедленно отменить эти меморандумы. Документ подписало более 200 человек, среди них бывший помощник Трампа Энтони Скарамуччи и его бывший адвокат Тай Кобб.