закрыть
20 апреля 2025, воскресенье, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ попали в самое «сердце» и уничтожили новейший российский танк Т-80БВМ

2
  • 20.04.2025, 14:50
  • 1,690
Бойцы ВСУ попали в самое «сердце» и уничтожили новейший российский танк Т-80БВМ

Появилось видео, снятое на Лиманском направлении.

На Лиманском направлении украинские защитники уничтожили российский танк Т-80БВМ.

Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в оперативно-стратегической группировке Хортица (ОСГВ Хортица), публикуя соответствующее видео.

Как отметили в ОСГВ, настоящую ювелирную работу выполнили операторы подразделения БПЛА Signum в составе 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

«Аэроразведка выследила скрытый в промышленном здании вражеский танк. Пилот действовал безупречно. Дрон наших защитников мастерски прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями. Обнаружив цель, дрон попал в самое «сердце» панцерника», — прокомментировали в ОСГВ Хортица опубликованные кадры.

В результате атаки танк Т-80БВМ, что является одной из самых современных машин на вооружении страны-агрессора РФ, был уничтожен.

Согласно открытым данным, Т-80БВМ — российский основной боевой танк семейства Т-80, являющийся модернизацией танка Т-80БВ. На вооружении — с 2019 года и применяется российскими захватчиками в войне против Украины.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
С Кипра выдачи нет
С Кипра выдачи нет Иван Карпович, «Plan B»