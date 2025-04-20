Бойцы ВСУ попали в самое «сердце» и уничтожили новейший российский танк Т-80БВМ

Бойцы ВСУ попали в самое «сердце» и уничтожили новейший российский танк Т-80БВМ2
- 20.04.2025, 14:50
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Появилось видео, снятое на Лиманском направлении.
На Лиманском направлении украинские защитники уничтожили российский танк Т-80БВМ.
Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в оперативно-стратегической группировке Хортица (ОСГВ Хортица), публикуя соответствующее видео.
Как отметили в ОСГВ, настоящую ювелирную работу выполнили операторы подразделения БПЛА Signum в составе 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
💥 Воїни підрозділу БпЛА «Signum» "ювелірно" знищили ворожий танк, який сховався у промисловій будівлі— NV (@tweetsNV) April 20, 2025
Російську техніку спочатку виявили аеророзвідники, після чого бойовий дрон майстерно пробрався крізь бетонні конструкції та влучним ударом знищив танк Т-80БВМ.
📹: 53 ОМБ pic.twitter.com/od2INLTLF2
«Аэроразведка выследила скрытый в промышленном здании вражеский танк. Пилот действовал безупречно. Дрон наших защитников мастерски прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями. Обнаружив цель, дрон попал в самое «сердце» панцерника», — прокомментировали в ОСГВ Хортица опубликованные кадры.
В результате атаки танк Т-80БВМ, что является одной из самых современных машин на вооружении страны-агрессора РФ, был уничтожен.
Согласно открытым данным, Т-80БВМ — российский основной боевой танк семейства Т-80, являющийся модернизацией танка Т-80БВ. На вооружении — с 2019 года и применяется российскими захватчиками в войне против Украины.