В Германии почти достроили крупнейший лайнер Disney Adventure
- 20.04.2025, 15:33
- 1,488
Сотни зрителей пришли, чтобы понаблюдать за этим зрелищем.
В Висмаре (земля Мекленбург-Передняя Померания) вышло из ангара новое круизное судно — лайнер Disney Adventure. Один из самых крупных в своем роде, корабль размерами 342 метра в длину и 46 метров в ширину теперь ожидает финальной доработки. Сотни зрителей пришли, чтобы понаблюдать за этим зрелищем в западной части порта, передает Bild.
Это должно стать самым большим круизным судном, когда-либо построенным в Германии: многомиллиардный проект, рассчитанный на 6700 гостей в 2350 каютах и 2500 членов экипажа. Гостям будут доступны семь тематических зон. Среди основных достопримечательностей: гигантский аквапарк, ресторан в стиле кораллов с русалочкой Ариэль и парк с самой длинной американской горкой на море.
До осени в гавани Висмара планируется установить, среди прочего, дымовые трубы и американские горки. Нос судна украсит фигура Микки Мауса. Затем начнется путешествие в Сингапур — новый домашний порт. Первая поездка с пассажирами стартует в декабре.
Для любителей роскоши предлагаются номера площадью 165 кв. метров с консьерж-сервисом, двумя ванными комнатами, минибаром и балконом с видом на море — всего за 18 000 евро без дороги и чаевых. Есть и более доступные варианты: внутреннюю каюту можно забронировать примерно за 1100 евро, но только на три ночи.
Сейчас в Висмаре предлагается экскурсия по порту, где стоит новый лайнер. Близко к судну подойти не получится, но за 20 евро за обзорную экскурсию можно посмотреть на огромный корабль издалека.