ВВС Южной Кореи приостановили почти все полеты 1 20.04.2025, 16:16

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Что произошло.

Военно-воздушные силы Южной Кореи приостановили полеты почти всех своих самолетов после того, как легкий штурмовик KA-1 случайно сбросил два пушечных контейнера и пустые топливные баки, сообщает Yonhap.

По словам представителя ВВС, после инцидента было принято решение ограничить полеты до утра вторника, 22 апреля, за исключением тех самолетов, которые проводят разведывательные операции или находятся в режиме повышенной готовности.

Ожидается, что этот шаг затронет совместные с США воздушные учения Freedom Flag, которые начались 17 апреля. По данным штаба ВВС, в маневрах, которые продлятся до 2 мая, задействованы около 1100 военнослужащих и 90 самолетов, включая южнокорейские истребители F-35A, F-15K и KF-16, американские F-16 и F-35B, а также беспилотники MQ-1 и MQ-9. Они, как ожидается, возобновятся днем 22 апреля.

Начальник штаба военно-воздушных сил генерал Ли Ён Су проведет в понедельник, 21 апреля, совещание с командирами для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

По данным Yonhap, штурмовик КА-1 потерял два пушечных контейнера и два пустых топливных бака во время учений 18 апреля над Пхёнчханом, примерно в 125 км к востоку от Сеула. Пострадавших и разрушений нет.

На поиски были направлены вертолет HH-60 и около 270 военнослужащих. Они обнаружили контейнеры в горном районе в уезде Ёнволь провинции Канвондо. Вместе с ними выпали пулемет и 500 снарядов калибра 12,7 мм.

В ВВС извинились перед гражданами за произошедшее.

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