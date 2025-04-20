Трамп запланировал радикальное сокращение Госдепа 3 20.04.2025, 16:38

2,544

Фото: AP

Подробности.

Белый дом подготовил приказ, который предполагает радикальное сокращение и реструктуризацию Госдепартамента, сообщают The New York Times и Bloomberg со ссылкой на копию документа. По данным NYT, президент Дональд Трамп может подписать распоряжение на следующей неделе. Изменения Госдеп должен будет реализовать до 1 октября.

Проект предполагает ликвидацию региональных бюро и создание четырех «корпусов»: Евразийского, Ближневосточного, Латиноамериканского и Индо-Тихоокеанского.

Как отмечает газета, одно из наиболее радикальных предполагаемых изменений — ликвидация бюро по делам Африки, вместо которого предлагается создать управление специального посланника по делам Африки, которое будет подотчетно Совету нацбезопасности. Это управление будет заниматься несколькими вопросами, включая «скоординированные контртеррористические операции» и «стратегическую добычу важнейших природных ресурсов и торговлю ими».

Согласно документу, все «второстепенные» посольства и консульства в странах Африки к югу от Сахары будут закрыты, а дипломаты будут направлены в Африку для «целенаправленного развертывания в рамках миссий».

Также предлагается закрыть ряд других подразделений, включая бюро международных организаций, управление по глобальным проблемам женщин, бюро, курирующие вопросы демократии, прав человека, беженцев и миграции. Кроме того, администрация Трампа планирует ликвидировать должность спецпосланника по вопросам климата и заместителя госсекретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью. Функции Агентства США по международному развитию возьмет на себя Бюро по гуманитарным вопросам.

Документ предполагает, что дипломатическими отношениями с Канадой будет заниматься «значительно сокращенная» команда сотрудников, которых переведут в новое управление по делам Северной Америки при канцелярии госсекретаря. Это включает в том числе существенное сокращение численности посольства США в Оттаве.

Bloomberg пишет, что эти предложения отражают «отрицание администрацией Трампа роли США в многостороннем мировом порядке, который они помогли создать».

Дипломатический персонал теперь будет распределен по регионам, где останется на протяжении своей карьеры вместо практикуемой ротации по всему миру. Также, согласно документу, будет разработан новый экзамен на дипломатическую службу, требующий «приведения в соответствие с видением внешней политики президента», отмечает Bloomberg.

Кроме того, Госдеп должен значительно расширить использование искусственного интеллекта для подготовки документов, а также для «разработки и пересмотра политики» и «оперативного планирования».

Проект предусматривает и изменения в поддержке начинающих дипломатов. Престижную стипендию Фулбрайта будут предоставлять «исключительно для обучения на уровне магистратуры по дисциплинам, связанным с национальной безопасностью», при этом приоритет «будет отдан программам с интенсивным изучением важнейших языков», включая мандаринский китайский, русский, фарси и арабский.

При этом в рамках борьбы с программами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) администрация, согласно этому проекту распоряжения, прекращает предоставление грантов, связанных с Говардским университетом в Вашингтоне, который издания называют «исторически чернокожим».

Изменения предлагаются для того, чтобы провести «дисциплинированную реорганизацию» Госдепартамента и «оптимизировать выполнение миссий», сократив при этом «расточительство, мошенничество и злоупотребления», цитирует документ NYT.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com