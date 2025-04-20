В Беларуси запретили игровую приставку Dendy 20.04.2025, 19:11

1,060

Чем она не угодила.

В Беларуси введен запрет на ввоз, реализацию и обращение игровой приставки Dendy Junior (артикул DJ-300). Соответствующее предписание было выдано 14 апреля 2025 года, а вступило в силу с 18 апреля.

Основанием для запрета стали выявленные нарушения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ГОСТ IEC 60 065−2013. В ходе проверки выяснилось, что приставка не обеспечивает необходимый уровень изоляционной защиты, а также сопровождается неполной и некорректной информацией для безопасного использования.

Особое внимание специалистов привлекли результаты испытаний на прочность изоляции: при подаче напряжения 3400 В произошло пробитие изоляции между элементами, что может представлять серьезную угрозу для пользователя. Кроме того, на самом устройстве отсутствует необходимая маркировка, включая номер модели, знак класса II и корректное указание напряжения питания. На корпусе указано 5 В, в то время как в инструкции значится 220 В.

Производителем продукции является индивидуальный предприниматель из России, а поставками на территорию Беларуси занимались ООО «Нереида» и ЗАО «ПАТИО» (оба — Минск).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com