В Беларуси запретили игровую приставку Dendy
- 20.04.2025, 19:11
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Чем она не угодила.
В Беларуси введен запрет на ввоз, реализацию и обращение игровой приставки Dendy Junior (артикул DJ-300). Соответствующее предписание было выдано 14 апреля 2025 года, а вступило в силу с 18 апреля.
Основанием для запрета стали выявленные нарушения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ГОСТ IEC 60 065−2013. В ходе проверки выяснилось, что приставка не обеспечивает необходимый уровень изоляционной защиты, а также сопровождается неполной и некорректной информацией для безопасного использования.
Особое внимание специалистов привлекли результаты испытаний на прочность изоляции: при подаче напряжения 3400 В произошло пробитие изоляции между элементами, что может представлять серьезную угрозу для пользователя. Кроме того, на самом устройстве отсутствует необходимая маркировка, включая номер модели, знак класса II и корректное указание напряжения питания. На корпусе указано 5 В, в то время как в инструкции значится 220 В.
Производителем продукции является индивидуальный предприниматель из России, а поставками на территорию Беларуси занимались ООО «Нереида» и ЗАО «ПАТИО» (оба — Минск).