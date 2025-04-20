В Китае роботы пробежали полумарафон с людьми 1 20.04.2025, 20:50

Финишную черту преодолели шесть гуманоидов.

Роботы-гуманоиды впервые пробежали полумарафон в Пекине бок о бок с людьми. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщило агентство Xinhua.

Всего в забеге приняли участие 20 двуногих роботов. Их обслуживание обеспечивали команды штурманов, операторов и инженеров.

В целях предосторожности анероиды бежали по специально выделенному для них треку, передает DW.

В ходе полумарафона была разрешена замена батарей. Забег проходил на асфальте, но были и участки с неидеальным дорожным покрытием, а также подъемы и спуски.

Большинство моделей были отправлены на трассу из лабораторий, где они разрабатывались, и не успели пройти полноценных испытаний.

Робот Tien Kung Ultra преодолел дистанцию за рекордные для гуманоидов 2 часа, 40 минут и 42 секунды. Самый быстрый из 10 тыс. живых бегунов уложился в 1 час 11 минут 7 секунд.

«При падении человек может встать на ноги, сделав несколько простых движений, но в случае с роботами требуется одновременная работа множества суставов с большим крутящим моментом», - пояснил Ян Гуодонг, соучредитель стартапа, разработавшего робота-конкурента CASBOT SE.

Настоящая драма, по данным Xinhua, развернулась на отметке в 16 километров, когда Tien Kung внезапно упал. Сопровождающие его инженеры пришли на помощь и даже выкатили резервного андроида. По правилам гонки замена привела бы минимум к 10-минутному штрафу.

Однако через пять минут Tien Kung заработал и возобновил движение, после чего ритм его бега больше не нарушался.

Второе место среди роботов заняла модель N2, третье — гуманоид, разработанный шанхайской компанией DroidUp. Всего до финишной черты добрались шесть человекоподобных роботов.

Китай надеется, что инвестиции в передовые отрасли, — такие как робототехника, — помогут создать новые стимулы для экономического роста. Впрочем, ряд аналитиков все же сомневается, что подобные — смешанные — марафоны являются надежным показателем промышленного потенциала гуманоидов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com