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ВСУ уничтожили багги, несколько БМП и танк россиян на Краматорском направлении

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  • 20.04.2025, 21:18
ВСУ уничтожили багги, несколько БМП и танк россиян на Краматорском направлении

Видео.

Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем «Феникс» бригады «Помста» опубликовали подборку поражений вражеской пехоты и техники за прошедшую неделю на Краматорском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

На Краматорском направлении операторы дронов круглосуточно уничтожают врага в тылах противника, на логистических маршрутах и в местах рассредоточения.

В ролике видны кадры поражения оккупантских укрытий, пехотинцев, багги, нескольких БМП, штурмовых групп РФ, танка и МТ-ЛБ.

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