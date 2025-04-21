ЦПД: Пасхальная спецоперация Кремля провалилась 1 21.04.2025, 8:01

2,444

Андрей Коваленко

Украина показала истинные намерения России.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко убежден, что попытка России обвинить Украину в срыве так называемого «пасхального перемирия», которое в субботу, 19 апреля, объявил российский диктатор Владимир Путин, полностью провалилась.

«Информационная операция россиян, целью которой было обвинить Украину в срыве «перемирия», провалилась, в том числе в западном инфополе. Сама Россия не придерживалась объявленного ею же прекращения огня, и местами использовала ситуацию для подготовки к возможным новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях продолжала бои», — говорится в его сообщении в Telegram.

Коваленко добавил, что «пасхальное перемирие» можно было бы продлить на 30 дней, если бы Россия хотела действительно завершить войну.

«Вот и станет понятно скоро, действительно ли Россия нацелена на прекращение войны. Пока этого не видно», — пишет он.

Глава ЦПД подчеркнул, что попытки российского диктатора убедить западные страны в желании Кремля остановить войну провалились.

«Еще раз отмечу, попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле. Это важно», — добавил он.

Ранее российский диктатор Владимир Путин приказал остановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

20 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что несмотря на объявленное Путиным «пасхальное перемирие», с начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 45 боевых столкновений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com